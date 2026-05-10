Amedspor kutlaması ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar gelecek?

10.05.2026 15:22
Amedspor’un şampiyonluk kutlamasıyla ilgili “ne zaman, nerede, saat kaçta” soruları taraftarların gündeminde yer alırken, kutlama programına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Binlerce taraftarın katılması beklenen organizasyon için geri sayım sürerken, etkinliğin tarihi, saati ve yapılacağı alan futbolseverler tarafından araştırılıyor.

TFF 1. Lig’de elde ettiği başarıyla dikkat çeken Amedspor’un kutlama etkinliği için hazırlıklar hız kazanırken, taraftarlar “Amedspor kutlaması ne zaman yapılacak, nerede olacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Kulüpten yapılacak resmi açıklamanın ardından kutlama programının netleşmesi bekleniyor.

AMEDSPOR’DAN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Amedspor, şampiyonluk kutlaması ve kupa töreninin 10 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Nevruz Parkı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Binlerce taraftarın katılması beklenen organizasyonda müzik dinletileri, sahne performansları ve görsel şovlar yer alacak.

KUTLAMA MÜZİK DİNLETİSİYLE BAŞLAYACAK

Saat 16.00’da başlayacak programın açılışı müzik dinletisiyle yapılacak. Gün boyu sürecek etkinlikte DJ Ramazan Karakaş, DJ Keko, Simyager, Beser Şahin, Bajar ve Agire Jiyan sahne alarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.

DRON GÖSTERİSİ VE KUPA TÖRENİ DİKKAT ÇEKECEK

Kutlama programında sinevizyon gösterisi ve dron şovu da yer alacak. Amedspor futbolcuları saat 20.45’te sahneye davet edilirken, şampiyonluk kupa töreni ise saat 21.25’te gerçekleştirilecek. Program, toplu fotoğraf çekimi ve konserlerle gece boyunca devam edecek.

AMEDSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAMI

• 16.00 Açılış ve Müzik Dinletisi

• 17.00 DJ Ramazan Karakaş

• 17.40 Konuşmacı

• 17.50 Simyager

• 18.25 Konuşmacı

• 18.35 Konuşmacı

• 18.40 DJ Keko

• 19.20 Konuşmacı

• 19.30 Beser Şahin

• 20.05 Konuşmacı

• 20.15 Sinevizyon

• 20.25 Dron Gösterisi

• 20.45 A Takımımızın Sahneye Daveti

• 21.25 Şampiyonluk Kutlama Töreni

• 21.35 Toplu fotoğraf çekimi

• 21.50 Bajar

• 22.25 Agire Jiyan

• 23.10 Program Sonu 

