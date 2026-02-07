Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi ile Hayata Tutundu

Kalp yetmezliği nedeniyle omzunda taşıdığı yapay kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren Ömer Turna, kalp nakli bekleme sürecinde, dünyada ender uygulanan ameliyatsız yöntemle yapılan aort kapağı değişimiyle hayata tutundu.

Rize'de yaşayan 63 yaşındaki Turna halsizlik, uyuyamama ve nefes darlığı gibi şikayetleri üzerine başvurduğu hastanede, kalp kapakçıklarının işlev göremediğini öğrendi.

Yıllar içinde hastalığı ilerleyen Turna, doktorlarının tavsiyesi üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu.

Burada ileri düzeyde kalp yetmezliği tanısı konulan Turna, Sağlık Bakanlığının organ nakli bekleme listesine alındı.

Bu süreçte yapay kalp destek cihazı takılan Turna'nın aort kapağı, iki yıl sonra gelişen kaçak üzerine, ameliyatsız yöntemle değiştirildi.

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Turna, yapay kalp destek cihazıyla günlük yaşamına devam edebildiğini söyledi.

Yapay kalp destek cihazı takılmadan önce yürümekte zorluk yaşadığını belirten Turna, "Günlük hayatım bitmiş gibiydi, iki adım atıyordum, düşüyordum. Vücudum su topluyordu, aşırı şişiyordum. Kendimden ümidi tamamıyla kesmiştim. Bu cihaz takıldıktan sonra yaklaşık bir ay tedavi gördüm. Cihazın vücuduma uyum sağlaması biraz zaman aldı, ilk 20 gün hiç yürüyemedim. Alıştıktan sonra yürüdüm, yürüdükçe de açıldım." diye konuştu.

Turna, cihaz takılmasının ve geçirdiği operasyonun ardından psikolojik olarak rahatladığını, günlük hareketlerini daha rahat yapabildiğini ifade etti.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu aktaran Turna, "Bu cihaz sayesinde ayaktayım, hayattayım ama kalp nakli bekliyorum. Şansımız varsa, organ bulunabilirse ben de nakil olacağım. Ben organlarımı bağışladım, halkımızı da organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum." dedi.

"Ameliyatsız aort kapağı takma işlemi bu hastalarda nadir uygulanıyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Telat Keleş, hastası Turna hakkında bilgi verdi.

Keleş, 2023'te ileri düzey kalp yetmezliği nedeniyle yapay kalp destek cihazı takılan Turna'nın, bu cihazla yaşamını sürdürürken kalp nakli için bekleme listesinde yer aldığını belirtti.

Yapay kalp destek cihazının kalbin göremediği fonksiyonu yerine getirmeye çalıştığını, vücut için gerekli olan kanı pompalama işlevini üstlendiğini söyleyen Keleş, hastası Turna'nın aort kapağında gelişen ciddi kaçakla birlikte hem kalp yetmezliğinin ağırlaştığını hem de cihazın işlevini yitirmeye başladığını ifade etti.

Prof. Dr. Keleş, aort kapağının, kalbin sol tarafında kanın sol karıncıktan ana atardamara geçişini sağlayan kapak olduğunu, bu kapağın düzgün çalışmaması durumunda daralma ya da kaçak gelişebildiğini, ciddi kaçakların ise kalp yetmezliğine yol açtığını kaydetti.

Hastasının kalp yetmezliğinin ileri düzeyde şiddetlenmesiyle birlikte böbrek yetmezliği ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma geliştiğini ve hastaneye yatırıldığını aktaran Keleş, açık ameliyatın yüksek risk taşıması nedeniyle, ameliyatsız yöntemle hastanın kasık damarından girilerek aort kapağı değişimi yapılmasına karar verildiğini söyledi.

"Hastamız omzunda cihazı taşıyarak tüm hayati fonksiyonlarını yerine getirebilir durumda"

Keleş, uygulanan bu yöntemin hem dünyada hem de Türkiye'de bu hastalarda çok nadir yapılan bir operasyon olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hastamız geldiğinde tüm organları bozulmaya başlamıştı. Kalp yetmezliği şiddetlenmişti, böbrek yetmezliği gittikçe artıyordu. Belki bir süre sonra diyaliz hastası haline gelecekti. Karaciğer fonksiyonları da bozulmaya başlamıştı. Hastamızın kalbi bu kaçak yüzünden hem vazifesini yapamıyordu hem de takılan pompa düzgün çalışmıyordu. İşlemden sonra kaçak ortadan kalkınca hastanın semptomları hızla rahatladı. Hasta taburcu olabilecek, rahatlıkla kendi işini yapabilecek, evine dönebilecek durumda. Bundan son derece büyük fayda gördü."

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Uzmanı Dr. Abdulkadir Yılmaz ise kalp yetmezliği teşhisi alan Turna'nın organ nakil listesinde olduğunu ancak yeterli bekleme süresi ve uygun sayıda organ olmadığı için yapay kalp destek sisteminin takıldığını aktardı.

"Türkiye'deki kalp nakli bekleyen hastaların yüzde 10'nundan daha azına kalp nakli yapabildiğini belirten Yılmaz, "Kalan yüzde 90 hastayı hem hayatta tutmak için hem de organ nakline kadar zaman kazandırmak için kalbin yaptığı işi aslında taklit eden bu cihazı takıyoruz. Hastamız omzunda cihazı taşıyarak tüm hayati fonksiyonlarını yerine getirebilir durumda." ifadelerini kullandı.