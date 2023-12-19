Amerika\'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Amerika'da bir çift, dünyaca ünlü Hollywood Şöhret Yolu'nun kenarında uyku tulumunun içine girerek cinsel ilişkiye girdi. Çiftin videosunu çeken bir kişi görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE VİRAL OLDU

15 saniyelik videoda gümüş ve mavi renkteki bir uyku tulumunun içine giren çiftin birlikte olduğu görülüyor. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ancak kişilerin kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

CEZA ALABİLİRLER

Olayın aktörleri, kimliklerinin tespit edilmesi durumunda toplum ahlakına aykırı davranışları nedeniyle ceza alabilirler.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Hollywood'daki Pride Legal adlı yerel bir hukuk firması, "Teknik olarak, başkalarının gözlerinden uzak, tenha bir bölgede cinsel ilişkiye girmek tamamen yasaldır. Halka açık bir yerde cinsel ilişkiye girmek, insanların başkalarını umursamaması ve diğerlerine rahatsızlık vermelerine izin vermesi durumunda suç olur." açıklamasını yaptı.

İşte olay anından görüntüler;