Amerika'da kalp krizi ölümleri korona virüs kaynaklı ölümlerin üç katı - Son Dakika

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi verilerine göre, yeni tip korona virüs salgınına rağmen ABD'de önde gelen ölüm nedeni kalp krizi. Ülkede kalp krizinden ölenlerin sayısı korona virüsten ölenlerin sayısının 3 katı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberde ülkenin en ölümcül hastalığının Covid-19 değil kalp krizi olduğu belirtildi. Amerika Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin ölüm istatistikleri verileri ile hazırlanan haberde Ocak-Nisan döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon ölüm olduğu, bunlardan 230 binin kalp krizinden, yaklaşık 200 binin kanserden, 75 binin Covid-19'dan, 61 binin kronik solunum rahatsızlığından, 55 binin kazalardan ve 52 binin felçten kaynaklandığı bildirildi. Bu istatistiğe göre Covid-19 ABD'de ölüme neden olan 3. hastalık. - İSTANBUL