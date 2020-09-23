Amerikalı gazetecinin ölümünde otopsi raporu bekleniyor - Son Dakika

KARAKÖY'de araç içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57) ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü soruşturmada, otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Vltchek'in ABD ve Çekya vatandaşı olduğu öğrenildi. Vltchek'in 5 Eylül'de İstanbul'a geldiği, 12 Eylül'de Samsun'a eşi Rossie Indira Vltchek ile birlikte gittiği ve Samsun'da 9 gün boyunca eşiyle birlikte kaldığı bilgisi edinildi.

TÜRKİYE'YE DAHA ÖNCEDEN DE GELDİ

Savcılık kaynaklarınca edinilen bilgiye göre Vltchek'ın Türkiye'ye daha önceden de geldiği Türkiye'de yazarlık yaptığı öğrenildi. Yürütülen soruşturmada Samsun'dan İstanbul'a 21 Eylül'de kiraladıkları VIP araçla 2 şoförle birlikte seyahat ettikleri sırada, Vltchek ve eşinin Sakarya civarında uyuduğu öğrenildi.

EŞİM ŞEKER HASTASI

İstanbul'a geldikleri sırada Vltchek'ı uyandırmaya çalışan eşinin, Vltchek'ı uyandıramadığı, Rossie Indria Vltchek'in emniyet ifadesinde de "Eşim şeker hastası, ilaç kullanıyor" dediği öğrenildi. Ayrıca yolculuk sırasında yanlarında bulunan 2 şoförün de tanık olarak ifade verdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporu beklenildiği, tüm delillerin toplandığı öğrenilirken, olayla ilgili gözaltı veya tutuklama kararının olmadığı kaydedildi.

- İstanbul