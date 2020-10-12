ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI - Son Dakika

ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

12.10.2020 14:36
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, System.String[]

KUZGUNCUK'ta 10 yıldır bahçe duvarından sokağı seyreden Rocky isimli köpeğe ilgi gün geçtikçe artıyor.

KUZGUNCUK'ta 10 yıldır bahçe duvarından sokağı seyreden Rocky isimli köpeğe ilgi gün geçtikçe artıyor. Rocky ile fotoğraf çekilenler arasında Amerikalı ünlü şarkıcı Halsey de var.

Üsküdar Kuzguncuk'ta bir bahçe duvarının üzerinden 10 yıldır sokağı seyreden Rocky isimli köpeğe ilgi gün geçtikçe artıyor. Rocky ilk olarak, bir sosyal medya kullanıcısının Rocky'nin 2011 ve 2020 yıllarındaki iki farklı fotoğrafını paylaşması sonrası tanınmaya başladı. Ardından daha önce o sokaktan geçen çok sayıda kişi de sosyal medyada Rocky'nin fotoğraflarını paylaştı. Mahalleli arasında Rocky'e 'Mahallenin Muhtarı' lakabı verildi. Artık Rocky'nin şöhreti Kuzguncuk'u aşarak dünyaya yayıldı. Amerikalı Şarkıcı Halsey İstanbul ziyaretinde Kuzguncuk'a gelerek Rocky ile fotoğraf çekildi. Amerikalı Yıldız, o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Amerikalı şarkıcı Halsey'in  çektirdiği fotoğraf hakkında konuşan Rocky'nin sahibi Hayal Doğan, "Bayağı şöhretli oldu. Ben fotoğraf çekilirken gördüm ama o anda acele bir iş yapıyordum. Ne olduğunu bilemedim. İlgi hala sürüyor. Merak edenleri oluyor.  Kuzguncuk'a turlar geldiği zaman ziyaret ediyorlar. O fotoğrafı gördüm. Görünce çok şaşırdım. Bir yerde sevindim" İfadelerini kullandı.

"BİZ ROCKY'İ ÖZEL MAMALARLA BESLİYORUZ"Rocky'e dışarıdan yemek verenlerden rahatsızlık yaşadıklarını söyleyen Doğan, "Rahatsız olduğum durumlar da var. Rocky ile resimlerin çekildiği günden sonra boynundaki tasmasını koparıp atılmış halde bulduk. Niye öyle bir şey yapıldı bilemiyorum. Biz Rocky'i özel mamalarla besliyoruz. Dışarıdan herhangi bir mama verilmesini istemiyoruz. Dışarıdan tavuk kemikleri atmışlar bunlar Rocky için zararlı. İnsanlar sevsinler ama ona zarar verecek davranışta bulunmasınlar. Şekerli şeyler yedirmek istiyorlar."

"MAHALLENİN MUHTARI DİYORLAR"Doğan, Rocky'nin sokağı izleme alışkanlığı ile ilgili, "Biz Rocky'i alalı 11 sene oldu. Bize geldiğinde 2 aylık bebekti. Biraz büyüdükten sonra duvarın üstüne çıkmaya başladı. Onun da uysal olması, insanlara karşı sevecen olması, insanların da ona çok çok ilgi göstermesi orayı çok seviyor. Oradan sokağı izliyor. 'Mahallenin muhtarı' diyorlar. Mahalleyi sahipleniyor. İnsanları çok seviyor. Gece bekçilik yapıyor diyebilir" dedi.

Hayal Doğan'ın komşusu Deniz Erdem Akpınar Rocky ile ilgili, "İlgi hep vardı zaten. Ondan sonra sanıyorum ki daha da fazla artacaktır. Fotoğrafı görünce çok şaşırdım. Hatta sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Rocky ile çok fazla fotoğraf çekiliyor ama bu kadar popüler olacağı aklıma gelmemişti" diye konuştu.

- İstanbul
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal Medya, İstanbul, Üsküdar, Halsey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ROCKY'İN ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI; AMERİKALI ŞARKICI HALSEY FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI - Son Dakika

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