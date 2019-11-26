Son Dakika Haberleri: Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli
Son Dakika Dünya Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli - Son Dakika Dünya

Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli

7 saat önce

Amerikalı Senatör Ron Wyden, Kongre'nin Halkbank davasını derinlemesine incelemesi gerektiğini çünkü Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin buradada Ukrayna meselesinde olduğu gibi ABD'li bürokratları kendi kişisel planlarına bulaştırmış olabileceğini ileri sürdü

Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli, System.String[]

Amerikalı Senatör Ron Wyden, Kongre'nin Halkbank davasını derinlemesine incelemesi gerektiğini çünkü Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin burada da Ukrayna meselesinde olduğu gibi ABD'li bürokratları kendi kişisel planlarına bulaştırmış olabileceğini ileri sürdü.


Wyden Halkbank'ın Amerikan tarihinde İran yaptırımlarının delen en büyük aktör olmakla suçlandığını hatırlattı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rudy Giuliani, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:54 
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