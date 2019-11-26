Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli

Amerikalı Senatör Ron Wyden, Kongre'nin Halkbank davasını derinlemesine incelemesi gerektiğini çünkü Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin burada da Ukrayna meselesinde olduğu gibi ABD'li bürokratları kendi kişisel planlarına bulaştırmış olabileceğini ileri sürdü.



Wyden Halkbank'ın Amerikan tarihinde İran yaptırımlarının delen en büyük aktör olmakla suçlandığını hatırlattı.