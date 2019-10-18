Ampute Futbol Türkiye Kupası
45 dakika önce
Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan iki karşılaşmayla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:24 Kaynak: AA
Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan iki karşılaşmayla devam edildi.
Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumunda düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde Konya Engelliler, TSK Rehabilitasyon Merkezi ile 1-1 berabere kaldı.
Günün diğer mücadelesinde ise Ortotek Gaziler, Esenyurt Engelliler takımını 8-0 yendi.
Turnuvada yarın yarı final maçları oynanacak.
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