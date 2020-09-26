Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu.

İlçe standında 22 Eylül'de başlayan ve 6 takımın yer aldığı kupa finalinde, Etimesgut Belediye Spor Kulübü ile Şahinbey Belediye Gençlik Spor Kulübü karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarında Şahinbey Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden 4 sporcunun kırmızı kart görmesi nedeniyle Etimesgut Belediye Spor Kulübü 3-0 hükmen galip sayılarak kupanın sahibi oldu.

Turnuvada, Şahinbey Belediye Gençlik Spor Kulübü 2'nci, Pendik Engelli Spor Kulübü ise 3'üncülük elde etti.

Şampiyonluk kupasını Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın elinden alan Etimesgut Belediye Spor Kulübü sporcuları ile teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

"Final maçı istediğimiz keyifte ve centilmence olmadı"

Vali Çağatay, kupa töreninin ardından yaptığı konuşmada, Ampute Futbol Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ahlat'ın Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Güzel bir turnuvaydı, sadece son final maçı ne yazık ki istediğimiz keyifte ve centilmence olmadı. Ben de üzüldüm ama futbolda her şey var. Etimesgut takımımız şampiyon oldu. Türkiye kupasında şampiyon olan takımı kutluyorum. Diğer takımlara da teşekkür ediyorum. Onları burada ağırlamaktan mutlu olduk. Önümüzde ki yıllarda Türkiye çapında farklı etkinlikleri ilimizde düzenlemek konusunda hevesliyiz. Bu kadar gaziyi ve sporcuyu burada ağırlamak bizleri mutlu etti."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da ampute takımlarının engelleri nasıl ortadan kaldırdıklarını hep beraber müşahede ettiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Etimesgut Belediye Spor Kulübü kaptanı Şehmus Erdinç de şampiyonluklarını şehitlere armağan ettiğini aktardı.

Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlatan Erdinç, "Ama işin sonunda bu kupayı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Gerçekten zoru başardılar. Final maçında da güzide takımlarımızdan Şahinbey ile kıran kırana oynamak isterdik. Bir birimize mücadele ederek oynamak isterdik ama nasip olmadı. Hükmen de olsa şu an şampiyonuz ve bunun tadını çıkartacağız. Buradan Ankara'ya elimizde kupayla gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Final karşılaşmasını Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Takım Antrenörü Gazi Osman Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar da izledi.

Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu
Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu
Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu
Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu

Türkiye Kupası, Etimesgut, Bitlis, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Ampute Futbol Türkiye Kupası şampiyonu Etimesgut Belediye Spor Kulübü oldu - Son Dakika Spor

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