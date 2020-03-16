Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol maçları durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol maçları durduruldu - Son Dakika Spor

Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol maçları durduruldu

6 saat önce

Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.

Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol maçları durduruldu, System.String[]

Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar oynanmayacağını duyurdu.


1-5 Nisan'da Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig play-off müsabakaları da askıya alındı. - İSTANBUL

Türkiye, 1 Nisan, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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