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Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol maçları durduruldu
6 saat önce
Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar oynanmayacağını duyurdu.
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