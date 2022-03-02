SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası - Son Dakika
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SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası

02.03.2022 12:31

Ampute futbolda hedef dünya kupasıNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - AMPUTE Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, İstanbul'da düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Ampute futbolda hedef dünya kupası

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - AMPUTE Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, İstanbul'da düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da yapılacak Ampute Futbol Dünya Şampiyonası hazırlıkları için bulunduğu Antalya kampını tamamladı. Ampute milli takımı şampiyona öncesi farklı illerde 7 kamp gerçekleştirecek. 1-10 Ekim'de düzenlenecek şampiyonada 24 ülke yer alacak. Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "2022 Dünya Kupası meşalesini yaktığımız ilk yer Antalya kampımız. Avrupa şampiyonasında başarı elde ettik. Antalya kampımızda futbolcularımızı mental ve fiziksel anlamda dünya kupasına hazırlamamız lazım. Bu kampımızda daha çok taktik, birinci, ikinci ve üçüncü bölge savunması, hücumdan savunmaya geçişler, savunmadan hücuma geçişlerin üzerinde durduk. Bizim bu kampa ihtiyacımız, futbolcu fiziksel anlamda ne kadar hazır olursa mental anlamda da hazır olmak zorunda" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR, 'MÜZEDE HER ŞEY VAR, DÜNYA KUPASI YOK'

Takım çalışmalarında yeni antrenman modellerini uyguladıklarını aktaran Çakmak, şunları söyledi: "Parolamız, tek ayak, tek yürek, tek bilek. Kampta testlerimizi yaptık. Futbolcularımızı tekrar liglerine göndereceğiz. Haziran ayında İngiltere ile hazırlık maçımız var. Cumhurbaşkanımızın talimatı var, 'Müzede her şey var, dünya kupası yok. Ev sahibiyiz inşallah bizi mahcup etmezsiniz' dedi. Takım halinde, federasyon olarak söz verdik. 2022 Dünya Kupasına Türkiye'de güzel bir ev sahipliği yapacağız."

SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası
SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası
SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası
SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası
SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası
SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası
SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası
SPOR Ampute futbolda hedef dünya kupası

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Milli Takım Teknik Direktörü, Osman Çakmak, Futbol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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