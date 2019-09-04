Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı
Son Dakika Spor Haber

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki sene Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı, System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki sene Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sporcular, daha sonra koşu çalışması yaptı.

Denge ve konsantrasyon çalışması sonrası soğuma koşusuyla antrenman tamamladı.

"İyi bir kamp süreci yaşıyoruz"

Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kamp süreci yaşadıklarını söyledi.

Mükemmel bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Çakmak, "Türk bayrağı için mücadele ediyoruz." dedi.

Bugüne kadar milli takımda yer alamayan sporcuları da kampa dahil ettiklerini aktaran Çakmak, "Daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Her gün üzerine bir şey katarak devam ediyoruz. Kendimizi her saat geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya, Futbol, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı sakatlandı
Volkan'dan sonra Emre de sezon sonunda teknik ekibe dahil edilecek! Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]