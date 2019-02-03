Ampute Milli Takım Kaptanı Çakmak'ın Annesi Toprağa Verildi (2)
20 dakika önce
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı, annesi Sultan Çakmak'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı, annesi Sultan Çakmak'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Osman Çakmak'tan Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen babası Ömer Çakmak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi alıp, 'geçmiş olsun' dileğini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:21 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu
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