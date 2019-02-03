Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takım Kaptanı Çakmak'ın Annesi Toprağa Verildi (2)

Ampute Milli Takım Kaptanı Çakmak'ın Annesi Toprağa Verildi (2)

20 dakika önce

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı, annesi Sultan Çakmak'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

Ampute Milli Takım Kaptanı Çakmak'ın Annesi Toprağa Verildi (2), System.String[]
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı, annesi Sultan Çakmak'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Osman Çakmak'tan Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen babası Ömer Çakmak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi alıp, 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:21 Kaynak: DHA

Osman Çakmak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

Son Dakika! Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı Venezuela'da Darbe Yanlıları Ellerinden ABD Bayraklarını Düşürmüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takım Kaptanı Çakmak'ın Annesi Toprağa Verildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]