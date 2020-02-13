Amsterdam'da ING Bank merkez ofisinde bombalı mektup patladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Amsterdam'da ING Bank merkez ofisinde bombalı mektup patladı - Son Dakika Dünya

Amsterdam'da ING Bank merkez ofisinde bombalı mektup patladı

6 saat önce

Hollanda'da geçen aydan bu yana birçok kentteki işyerlerine gönderilen bombalı mektupların son hedefi, ING Bank oldu.

Amsterdam'da ING Bank merkez ofisinde bombalı mektup patladı, System.String[]

Hollanda'da geçen aydan bu yana birçok kentteki iş yerlerine gönderilen bombalı mektupların son hedefi, ING Bank oldu.

Başkent Amsterdam'daki ING Bank merkez ofisine gönderilen ve içinde patlayıcı bulunan mektup, öğleden sonra bir çalışanın elinde infilak etti. Amsterdam dışında iki farklı bölgede daha bombalı zarf bulundu.

ING Bank çalışanlarının verdiği bilgiye göre, patlama Perşembe öğleden sonra meydana geldi. Bijlmeer'deki merkez binada bir çalışanın açtığı zarf patladı. Patlama sonrası zarftan dumanlar yüksledi.

Ayakta tedavi edilen ING personelinin durumun iyi olduğu bildirildi. Polis, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Sabah saatlerinde Utrecht yakınlarındaki Leusden kasabasındaki bir şirkette de, içine patlayıcı yerleştirilmiş bir zarf bulundu. Çalışanların polise haber vermesi üzerine, bombalı zarf, patlayıcı ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Hollanda polisi, bombalı zarfların görüntüsünü paylaşarak, halktan dikkatli olmalarını istemişti.

Perşembe öğleden sonra da, Belçika sınırına yakın Breda kenti yakınlarındaki Oudenbosch kasabasında içinden duman çıkan şüpheli bir paket bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından paket imha edildi.

Çarşamba günü de Amsterdam ve Kerkrade kentlerinde iki bombalı zarf patlamış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Polis, bombalı zarfların, bitcoin cinsi sanal para isteyen bir şantajcı tarafından gönderildiğini açıkladı. Ancak istenen miktar konusunda bilgi vermedi.

'Endişe verici'

Hukuksal Koruma Bakanı Sander Dekker, Ocak ayından bu yana gönderilen bombalı mektupların "endişe verici" olduğunu söyledi. Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) de, konuyu incelemeye aldıklarını açıkladı.

Hollanda'da daha önce de Alex O. adlı bir kişi, süpermarket zinciri Jumbo'ya 3 ayrı bombalı mektup göndermişti. Şifreli elektronik posta mesajları aracılığıyla 2 bin bitcoin isteyen zanlı, polis tarafından yakalanmıştı.

Amsterdam, Hollanda, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı
Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Beylikdüzü'nde sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:21:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amsterdam'da ING Bank merkez ofisinde bombalı mektup patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]