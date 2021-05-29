Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor - Son Dakika

Anadolu Ankası tatbikatı sürüyor
29.05.2021 17:22
TSK tarafından Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı devam ediyor.
TSK tarafından Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı devam ediyor.
Tatbikat kapsamında Beyşehir Gölü'nde kazazede kurtarma görevi başarıyla gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri önce dalgıç kıyafetleri giyerek hazırlıklarına başladı. Daha sonra ekipler uçak ve helikopter desteğiyle Beyşehir Gölü'ne gitti. Uçaktan kurtarma malzemeleri paraşütle başarılı bir şeklide göle indirilirken hemen ardından görevli ekipler de paraşütle atladı. Ekipler ulaştıkları kazazedeyi helikopter yardımıyla kurtardı. Gerçekleştirilen bu görevin görüntüleri ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Son Dakika Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz