Üye Girişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret - Son Dakika

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret

16.09.2021 16:19
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret, System.String[]

Mustafa ESEN Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı heyeti, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Pendik'teki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti.

Mustafa ESEN Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı heyeti, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Pendik'teki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün dernek binasında yaptığı tadilat ise gazileri memnun etti.

Pendik'te bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne yapılan ziyarete, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Savcısı İdris Aksoy, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı ve bazı adliye personeli katıldı. Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı ve beraberindekiler dernek binasında gazilerle bir araya geldi. GAZİLERE AİT DERNEK BAKIMDAN GEÇİRİLDİ.19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nde yapılan bakım ve tadilat, derneği kullanan gazileri memnun etti. Derneğin boya-badana, alçı-sıva, tamir bakım onarım, çevre düzenlemesi ve ihtiyaçları tespit edilerek İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 8 personelin çalışmaları ile ihtiyaçları giderildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Vatanımızın, milletimizin bekası, varlığı için mücadele eden gazilerimize, şehit olmuş vatan evlatlarına, ne kadar hürmet etsek, saygı göstersek azdır. Her daim içini doldurarak, gerçek manada anarak ve anlatarak bugünleri kutlamamız gerektiğine inanıyorum. Bizler de o amaç üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza bağlı İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün 8 personelinin katılımı ile bu güzel binada tamirat, tadilat ve bakım işlemlerini yaptık. Çok mutluyuz. Biz her daim gazilerimizin, vatanımız ve milletimizin bekası için toprağa düşmüş yiğitlerimiz için ve onları burada anmak, yardımda bulunmak, etkinliklerle her türlü yakınlığı göstermek suretiyle, onların yanında olan derneğimizin bizler de yanındayız" dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Oktay Kaya ise, her zaman yanlarında bulunan, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret

Cumhuriyet, İstanbul, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ev kiraların tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Ev kiraların tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti 15:57 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti 15:49 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı 14:52 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı

Son Dakika Haberleri
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:56 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı         
16:15
Koronavirüs bitmeden Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı         
15:55
Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı         
15:51
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz         
15:38
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı         
14:27
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 16:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazilere ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement