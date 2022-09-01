"Thodex" soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdi.

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk'ta yakalanan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olduklarını söyleyen 588 kişiyle ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan dosya, yaklaşık 2 hafta önce MASAK'a gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun ardından hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden "Thodex" davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.

Başsavcılık, ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Özer'in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer'in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda hazır edilmesini istedi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer'le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.