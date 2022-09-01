"Thodex" soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

"Thodex" soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi

01.09.2022 14:06
"Thodex" soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdi.

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk'ta yakalanan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olduklarını söyleyen 588 kişiyle ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan dosya, yaklaşık 2 hafta önce MASAK'a gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun ardından hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden "Thodex" davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.

Başsavcılık, ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Özer'in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer'in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda hazır edilmesini istedi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer'le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı Yeni Adli Yıl Fethiye'de törenle başladı Yeni Adli Yıl Fethiye'de törenle başladı
Kaynak: AA

Faruk Fatih Özer, Cumhuriyet, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Thodex' soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: "Thodex" soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement