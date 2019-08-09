Son Dakika Haberleri: "Anadolu'dan İzlenimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak
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"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

26 dakika önce

"Anadolu'dan İzlenimler" sergisinde Türkiye'nin farklı şehirlerden gençlerin eserleri sanatseverlerle buluşacak.

"Anadolu'dan İzlenimler" sergisinde Türkiye'nin farklı şehirlerden gençlerin eserleri sanatseverlerle buluşacak.
İyilik İçin Sanat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının İstanbul'daki deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi, eylül ayında açılacak.
Açıklamada görüşlerinde yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, projeye her yıl 12 şehir daha ekleyerek büyüttüklerini kaydetti.
Hedeflerinin Anadolu'daki güzel sanatlar fakültelerindeki başarılı öğrencileri İstanbul'da ulusal ve uluslararası sanat aktivitelerinde ağırlamak olduğunu belirten Bozkurt, "Projenin ilk etabında geçen sene Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde konaklamalarını sağladığımız gençler eserleriyle bu sene sergide yer alırken, diğer 12 Anadolu şehrinden yeni gençler gelip müze, fuar ve sergileri gezecek. Bu hepimizi çok heyecanlandıran bir proje oldu." ifadelerini kullandı.
Proje sayesinde Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı ve başarılı öğrencilerin İstanbul'da sanat etkinliklerine katılması amaçlanıyor.
İyilik İçin Sanat Derneği, projeyle genç sanatçıların eğitimini desteklemeyi ve Türkiye'nin sanatçılarıyla uluslararası platformlarda yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor.
Projenin ikinci etabında yer alacak 12 farklı güzel sanatlar fakültesinin öğrencileri ise bu sene katılacakları İstanbul Bienali ve Contemporary İstanbul ile çeşitli müze ve sergi ziyaretlerinin ardından gelecek yıl eserlerini sergileme fırsatı bulacak.
Selin Bozkurt, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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