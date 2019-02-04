Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, Accelerate2030 Girişimcilik Programının Ana Destekçisi!

Anadolu Efes, Accelerate2030 Girişimcilik Programının Ana Destekçisi!

23 dakika önce

Anadolu Efes, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunan girişimlerin seçilerek, büyümelerinin destekleneceği Accelerate2030 Programı'nın ana destekçisi oldu.

Anadolu Efes, Accelerate2030 Girişimcilik Programının Ana Destekçisi!, System.String[]

Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleşecek küresel Accelerate2030 Programı sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirme odaklı projelere uluslararası seviyede ölçeklenme konusunda destek verecek. Accelerate2030'un 2019 ayağı için başvurular https://turkey.accelerate2030.net sitesi üzerinden 3 Mart'a kadar yapılabilecek. Destek verilecek girişimler Ekim ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek finale başvurma şansı elde edecek.

Konuyla ilgili Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve UNDP işbirliğinde gerçekleşen programın; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (SKH) ele alan en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümleri destekleyeceğini söyledi. Ağırbaş, "Anadolu Efes olarak gençlere ve geleceğe inanıyoruz, inovasyon ve sosyal fayda alanlarında girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Girişimciler daha yaşanabilir bir dünya inşa etmede ve sorunlara yenilikçi çözümler getirmede kritik öneme sahip. Accelerate2030 programı girişimcilere akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilebilmesi için tüm sektörleri kapsayan global bir çerçeve sunuyor, girişimcilere; etkilerini büyütmeleri sürecinde onlara özel tasarlanan eğitim, mentörlük ve stratejik ağ gibi desteklerde bulunuyor" dedi.

Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, Türkiye'de sosyal inovasyonun teşvik edilmesi ve girişimcilik ekosisteminden başlayarak iş yapış biçimlerinde sosyal etki odaklı yaklaşımın benimsenmesi için durmadan çalıştıklarını söyledi. Sabuncu, "Bu noktada 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek istenen Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri, gerek insanlık olarak çözmemiz gereken konulara dikkat çekilmesi, gerekse çözüme doğru güçlü işbirliklerinin oluşturulması adına büyük önem taşıyor. Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve UNDP işbirliği de bizi 2030'a sağlam adımlarla yaklaştıran güçlü birlikteliklere, güzel bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

Accelerate 2030, en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit ediliyor

Accelerate2030, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunan girişimlerin ihtiyaçlarını karşılayıp onların büyümesini destekleme misyonuyla çalışmalarını yürüten küresel ve çok paydaşlı bir program. 2016'dan bu yana Afrika, Asya, Latin Amerika ve Türkiye dahil 15 ülkeye ulaşan program, bu yıl 20'den fazla ülkede gerçekleştirilecek. Program kapsamında en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit ediliyor ve onlara 6 aylık yoğun bir hazırlık programına erişim olanağı sunuluyor. Program, uzman eğitimleri, klinikler, stratejik eşleştirme ve koçluk desteklerine erişimi içeren özel hazırlık programından oluşuyor. Accelerate2030 Türkiye Programı kapsamında Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne en çok katkı sağlayan 3 girişim seçilecek. Seçilen girişimler Türkiye'de 6 aylık destek programına dahil olmanın yanı sıra global programa başvurma hakkını da elde edecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:55 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Anadolu Efes, Güncel
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