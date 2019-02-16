Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes Finale Yükseldi

Anadolu Efes Finale Yükseldi

1 saat önce

Anadolu Efes: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 70ANKARA / DHASALON: AnkaraHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüderANADOLU EFES: Doğuş Balbay 1, Moerman 29, Micic 9, Dunston 8, Simon 8, Beaubois 9, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 2, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp Bitim...

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Anadolu Efes: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 70

ANKARA/ DHA

SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 1, Moerman 29, Micic 9, Dunston 8, Simon 8, Beaubois 9, Sertaç Şanlı 4, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 2, Yiğitcan Saybir 6, Onuralp Bitim 2, Mustafa Kurtuldum

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Erkan Veyseloğlu 16, Burak Can Yıldızlı 6, Buva 8, Rich 2, Kenan Sipahi 3, Benzing 8, Gibson 7, Samet Geyik 8, Duşan Cantekin 6, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 6

1. PERİYOT: 24-14

DEVRE: 38-30

3. PERİYOT: 65-46

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.33 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:19 Kaynak: DHA

Emin Moğulkoç, Sertaç Şanlı, Beşiktaş, Anadolu Efes, Spor
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