Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes, kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes
, kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe
'yi 89-74'lik skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Kupa törenin ardından lacivert-beyazlılar, soyunma odasında da şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Soyunma odasındaki sevinçlerde Anadolu Efes Başkan Tuncay Özilhan
da yer aldı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman
, burada oyuncularına bir konuşma gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Ergin Ataman bu kez kulaklığını takmadı!
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Ergin Ataman, dördüncü lig şampiyonluğuna ulaştı
Petr Cech Chelsea'ye döndü