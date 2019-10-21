Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'ten Arel'e büyük fark
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Anadolu Efes'ten Arel'e büyük fark

26 dakika önce

Karşılaşma dengeli bir oyunla başlarken hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı 13-8 önde tamamladı.

Anadolu Efes'ten Arel'e büyük fark, System.String[]

Karşılaşma dengeli bir oyunla başlarken hızlı hücumlardan skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Andrews ve Deniz Kılıçlı'nın sayılarıyla ev sahibi takımın farkı açmasını engellemeye çalışsa da lacivert-beyazlılar, Beaubois'nın etkili performansıyla ilk periyodu 22-12 üstün kapattı.


İkinci çeyreğe tempolu bir oyunla başlayan Anadolu Efes, 14. dakikayı 19 sayı farkla önde geçti: 38-19. Ev sahibi takım, savunmada ritmini bir türlü yakalayamayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında soyunma odasına 56-40 üstün girdi.


Lacivert-beyazlı takım, oyundan düşen konuk ekip karşısında üçüncü çeyreği 26 sayılık farkla (82-56) önde bitirdi.


Mücadelenin final periyodunda farkı bir ara 41 sayıya (106-65) kadar çıkaran Anadolu Efes, maçı 109-69 kazandı.

Arel Üniversitesi, Anadolu Efes, Büyükçekmece, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:19 
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