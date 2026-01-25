Anadolu Efes'ten Bursaspor'a 95-80'lik Yenilgi

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu
Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz
Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar
1. Periyot: 20-12
Devre: 45-30
3. Periyot: 74-53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.
