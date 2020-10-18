Anadolu Gençlik Derneğin'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırıları karşısında Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olduğunu duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri halkını çoluk çocuk demeden şehit ettiği belirtildi.

Bu hain saldırıların, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın, savaş ahlakından da yoksun olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz." denildi.

"Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan Karabağ'dır" denilen açıklamada, 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymayan ve müzakere sürecinde dahi saldırmaya devam eden Ermenistan'ın, 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırılara sessiz kalarak bir çifte standart uyguladığı kaydedildi.