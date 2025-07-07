"Anadolu\'nun Gizli Sandığı" Turizme Açılıyor: İskilip Yeni Bir Döneme Giriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi öncülüğünde yürütülen projeyle İskilip'in bir turizm destinasyonu olarak yeniden konumlandırılması hedefleniyor. Çalıştaya İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, OKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve OKA Uzmanı Dursun Demir ev sahipliği yaptı.

Kurumsal ve Akademik Katkılarla Güçlenen Proje

Katılımcılar arasında Gastronomi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Kültür Rotaları Uzmanı Ali Öztüfekci, Yemek Kültürü Uzmanı Filiz Hösükoğlu, Müze Bilimci Mine Küçük, Dijital Müze Uzmanı Gençay Akbaydar, Bilişim Uzmanı Mustafa Onur Yurdal, Turizm Destinasyon Uzmanı Turgay Yeni Dünya ve Yerel Kalkınma Medya Danışmanı Hilal Dağ gibi birçok alandan uzman yer aldı. Ayrıca yerel esnaf, kadın üreticiler, STK'lar ve kanaat önderleri de çalıştaya aktif katkı sağladı.

"Gizli Kalmış Bir Hazine"

Çalıştayda konuşan Gastronomi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, İskilip'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Burası bir cennet, gizli kalmış bir hazine. Bu değerlerin ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için çalışacağız. Gördüğüm misafirperverlik, ikramlar ve güler yüz gerçekten etkileyiciydi," dedi.

Kaymakam Polat: "İskilip'e Hizmet Etmekten Onur Duyuyorum"

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ise yaptığı konuşmada ilçeye duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etti:

"İskilip; tarihiyle, kültürüyle ve eşsiz doğasıyla nadide bir yer. Bu kıymetli ilçeye hizmet etmekten onur duyuyorum. Projenin oluşmasında emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum. Hedefimiz; İskilip'i sadece bugünün değil, yarının da parlayan yıldızı haline getirmektir."

Başkan Çizikçi: "Geçmişin Değerlerini Yarınlara Taşıyoruz"

Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ise konuşmasında kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi:

"İskilip'in doğasını, yaşanmışlıklarını ve kültürünü geleceğe taşıyacak bir yapı kurmak için yoğun emek veriyoruz. Bu yolda bizlere gönülden destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. 50 yıl önce yaşanan güzelliklerin, bugün evlatlarımızca bir kısmı yaşanıyor. Ama biz istiyoruz ki, yarının çocukları daha fazlasını yaşasın. Bunun için çalışıyoruz."