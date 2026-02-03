Anadolu'nun Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anadolu'nun Önemi Vurgulandı

03.02.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahir Ünal, Anadolu'nun insanlık için kritik bir coğrafya olduğunu belirtti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır." dedi.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'nın Aksu ilçesindeki ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde sürüyor.

Programa katılan Ünal, yaptığı konuşmada, teknolojinin insan yaşamına önemli etkilerinin olduğunu, kendi kuşaklarının kara sabanı da interneti de yapayı zekayı da gördüğünü ifade etti.

Dünyanın büyük bir anlam krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"Anlam kavgası, mücadelesi olan bir insana baktığınızda gözlerinde bir ışık görürsünüz. Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır. Sosyal medyada 'Epstein belgeleri'ni takip ediyorsunuz. Nasıl bir organize kötülük biçimiyle karşı karşıyayız? Bir insan küçük bir çocuğa bunu nasıl yapar? Nasıl içinde bir kötülük taşıyor ki bu kadar vahşileşebiliyor? İnsan anlamını, kutsalını kaybettiğinde, uğruna yaşayacağı bir kutsal, değer, mücadele edeceği bir anlam kalmadığında vahşileşiyor. Bizi insan yapan, yapılabilir olan şeyleri yapmama iradesidir."

Dünyanın hızla globalden yerelleşmeye döndüğüne işaret eden Ünal, "Yerelleşmede en kritik husus aidiyetler olacak. Algoritmik düzen en çok aidiyetlerimize saldırıyor. En fazla milliyetimize, cinsiyetimize, inançlarımıza, değerlerimize saldırıyor. O yüzden bugün her zamankinden daha çok nereye ait olduğumuz kritik bir öneme sahip. Batı'nın emperyalist sömürgeci aklı, insanın varlığını, aidiyetini sömürüyor. İnsan artık tüketici değil bir ürüne dönüştü. Algoritmik düzen için bir ürüne dönüştü." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu da TGSP'nin gençleri geleceğe hazırladığını söyledi.

Dijital çağın iyi ve kötü yanları olduğunu, bazen bir tıkla dünyaya iyilik yayıldığı gibi aynı şekilde kötülüğün de yayılabildiğini belirten Davulcu, bu durumun tamamen insanın elinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin farklı illerinden 300 genç ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kamp, 7 Şubat'ta sona erecek.

Programda, katılımcıların, gençlik çalışmalarını daha etkili hale getirmek amacıyla liderlik teknikleri alanlarında eğitim almaları, gençlerle daha güçlü iletişim kurma, bireysel potansiyelleri ortaya çıkarma ve sürdürülebilir gelişim süreçleri tasarlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Mahir Ünal, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu'nun Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 21:46:43. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu'nun Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.