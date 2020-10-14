Anadolu Otoyolu'nda tır yangını - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

14.10.2020 13:58

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde iş makinası yüklü tırın çekici kısmı yandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde iş makinası yüklü tırın çekici kısmı yandı.

Arif Aydın yönetimindeki 34 HN 7538 plakalı iş makinası yüklü tır'ın, Anadolu Otoyolu'nun Bola Dağı Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey mevkisinde dorse bölümünde dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı emniyet şeridine çekti.

Tırın lastiklerinden alev aldığını gören sürücü Aydın, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangını, olay yerine gelen Bolu Dağı Tünel İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma neticesinde söndürdü.

Yangında, tırın çekici kısmında maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangın nedeniyle otoyolun istanbul istikametinin iki şeridi ulaşıma kapatıldı. Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda aracın kaldırılması trafiğin normale döneceği belirtildi.

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tır yangını - Son Dakika

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