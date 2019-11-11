Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katıldı
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katıldı

Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katıldı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"na katıldı.

Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katıldı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği kapasite kullanımı politikası sonucu, çok sayıda projenin gerçekleştirilmesine devam edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokol sonrası eğitim çalışmaları gerçekleştirildiği ve Deniz Kurdu 2019 tatbikatına geniş ekiple katılım sağlandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kurdu 2019 tatbikatında bir ilk olarak Anadolu Üniversitesi gemi katılımı şeklinde yer almıştı. AÜ bu kez de Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor. Üniversiteden TV Yapım Merkezi ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin katılım sağladığı Doğu Akdeniz Tatbikatı, 9-20 Kasım'da Rodos ile Kıbrıs adaları arasında kalan bölgede yapılacak."

AÜ ekibinin, iletişim altyapısı, teknik destek ve sosyal medya yönetimi konusunda personele destek verdiği bildirilen açıklamada, Prof. Dr. Çomaklı ve üniversite yetkililerinin, 13 Kasım'da tatbikat merkezi Gölcük Donanma Komutanlığına inceleme gezisi yapacağı da kaydedildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Anadolu Üniversitesi, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray seçime gidiyor!
Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]