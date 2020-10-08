Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti

08.10.2020 11:56
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'yu ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, pandemi süresince Anadolu Üniversitesi tarafından 28 ülkede yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları hakkında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'a bilgi verdi. Anadolu Üniversitesinin, 40 yıllık açık ve uzaktan eğitim tecrübesi ile dünyanın bu alandaki en köklü üniversiteleri arasında bulunduğunu belirten Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitimdeki akademik tecrübesini pandemi süresince ihtiyaç duyan bütün kamu kuruluşlarıyla da paylaştığını ifade etti. Pandemi süresince dünya genelinde internet kullanımının ani bir şekilde arttığına da değinen Rektör Erdal, bu süreçte BTK'nın çok önemli bir rol üstlendiği ifade ederek üniversitelerin uzaktan eğitim süreçlerini başarıyla yürütmesine sağladıkları destekler için Bakan Yardımcısı Dr. Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise Rektör Erdal'a, BTK'nın kurumsal yapısı ve BTK bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Olası ikili işbirliklerinin de değerlendirildiği ziyarette Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur, BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş ve Kurum Başkan Yardımcısı Fethi Azaklı da yer aldı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Anadolu Üniversitesi, Ömer Fatih Sayan, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak         
11:20
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:33
Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar         
10:28
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:32:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei