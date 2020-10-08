Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BTK'yı ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, pandemi süresince Anadolu Üniversitesi tarafından 28 ülkede yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları hakkında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'a bilgi verdi. Anadolu Üniversitesinin, 40 yıllık açık ve uzaktan eğitim tecrübesi ile dünyanın bu alandaki en köklü üniversiteleri arasında bulunduğunu belirten Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitimdeki akademik tecrübesini pandemi süresince ihtiyaç duyan bütün kamu kuruluşlarıyla da paylaştığını ifade etti. Pandemi süresince dünya genelinde internet kullanımının ani bir şekilde arttığına da değinen Rektör Erdal, bu süreçte BTK'nın çok önemli bir rol üstlendiği ifade ederek üniversitelerin uzaktan eğitim süreçlerini başarıyla yürütmesine sağladıkları destekler için Bakan Yardımcısı Dr. Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise Rektör Erdal'a, BTK'nın kurumsal yapısı ve BTK bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Olası ikili işbirliklerinin de değerlendirildiği ziyarette Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur, BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş ve Kurum Başkan Yardımcısı Fethi Azaklı da yer aldı. - ESKİŞEHİR