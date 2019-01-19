Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı Yılı

Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı Yılı

1 saat önce

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, 60'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla bünyesindeki işçi personeline özel resepsiyon düzenlendi.

Anadolu Üniversitesinin 60'ıncı Yılı, System.String[]
Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, 60'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla bünyesindeki işçi personeline özel resepsiyon düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi, 60'ıncı kuruluş yılını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın verdiği resepsiyonlarla kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre Kampüsü Yeni Yemekhanede Anadolu Üniversitesi işçi personeli için verilen resepsiyonda üniversite yönetimi, gelen konukları karşıladı. Anadolu Üniversitesinin 60 yıllık hikayesinin tanıtım filmi ile başlayan resepsiyon, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın açılış konuşması ile devam etti.

"Böyle büyük aileye sahip olmak bize büyük güven veriyor"

Anadolu Üniversitesi işçi personelleri için düzenlenen gecenin açılışında konuşan Rektör Şafak Ertan Çomaklı, öncelikle Anadolu Üniversitesi gibi büyük bir aileye Rektör olarak atanmasında takdirlerini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ve şükranlarını iletti. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Bu 60 yıllık süreçteki başarıda yalnızca akademisyenlerin değil bu işin mutfağında ve alt yapısında olan sizlerin de büyük emekleri var. Göreve geldiğim günden itibaren 4-5 aylık bir süre geçti ve bu süreçte nereye gidersek gidelim bu topluluğun vermiş olduğu güven paha biçilemez. Bu bağlamda böyle büyük bir aileye sahip olmak bize güven veriyor. Sizler gibi özverili bir ekiple çalıştığımız için gittiğimiz her yerde sizlerin çalışmalarıyla kendimizi en iyi şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ailenin personeli olmak da benim için büyük şereftir. Beni bu görevde güçlü kıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum ve 60'ıncı yılımız kutlu olsun diyorum. Umarım bizden sonra gelecek nesil için de kurum hafızası oluşturmuş oluruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından üniversitenin en kıdemli ve en yeni işçi personelinin katılımı ile 60'ıncı yıl özel pastası kesildi. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eşi Seda Çomaklı gelen davetlilerin masalarını ziyaret ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Eskişehir, Çomaklı, Resepsiyon, İşçi, Güncel
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