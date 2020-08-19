Anadolu Yayıncılar Derneğinden Batuhan Yaşar'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneğinden Batuhan Yaşar'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki

AYD Başkanı Burhan:

"Kemal Bey Batuhan Yaşar'a psikolojik şiddet uygulamıştır"

ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'a yönelik kullandığı çirkin ifadelere sert tepki gösterdi.

AYD Başkanı Burhan, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı çirkin ifadelerin basına yönelik psikolojik bir şiddet, korkutma ve yıldırma ifadesi olduğunu belirterek, "Kemal Bey bu cümlesiyle basın özgürlüğüne darbe vurmuştur" diye konuştu.

Burhan, "Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Sayın Kılıçdaroğlu, konu Batuhan Yaşar olunca neden hakaret etmektedir. Batuhan Yaşar'ı muhalif bir gazeteci olarak mı görmektedir. Basın özgürlüğünü böyle mi sağlayacak" ifadesini kullandı.

Sinan Burhan, kendisini solda tanımlayan gazetecilerin basın özgürlüğü diye sürekli açıklama yaptıklarını, 'Erdoğan bize baskı yapıyor' dediklerini belirterek, "Hadi buyurun size bir samimiyet testi. Batuhan Yaşar'a sahip çıkın. Nerede sizin demokratlığınız. Nerede sizin özgürlükçülüğünüz" diye sordu.

Burhan, ayrıca Batuhan Yaşar'ın deneyimli, bilgili ve dürüst bir gazeteci olduğunu vurgulayarak, dernek olarak kendisinin yanında olduklarını belirtti.