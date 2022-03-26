AnadoluJet'in Gaziantep-Bağdat seferleri 1 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika

Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı markası AnadoluJet'in Gaziantep- Bağdat seferleri 1 Mayıs'ta başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs itibarıyla Gaziantep-Bağdat arasında karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar haftanın iki günü yapılacak.

Seferler, Gaziantep Havalimanı'ndan çarşamba günleri saat 23.45'te, pazar günleri 00.40'ta, Bağdat Havalimanı'ndan ise perşembe günleri yerel saatle 02.30'da, pazar günleri 03.20'de düzenlenecek.

Uçuşa özel seyahat imkanı

AnadoluJet, uçuşa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacak.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mart'a kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs'a kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi için "www.anadolujet.com" internet sitesini ziyaret edebilecek yolcular, satın aldıkları biletler üzerindeki iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara "Esnek Bilet Hakları" sayfasından ulaşabilecek.