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Elazığ'a acil iniş yapan uçaktaki korku dolu anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika

Elazığ'a acil iniş yapan uçaktaki korku dolu anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasını Elazığ'a çevirdi. Yakıtı kritik seviyenin altına düşen uçak Elazığ'a acil iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

27.11.2023 - 23:01,  Güncelleme: 23:04
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Ankara- Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcular korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'A ACİL İNİŞ YAPTI

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ'dan karayolu ile Diyarbakır'a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YOLCULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Görüntülerde yolcuların "Bismillahirrahmanirrahim" dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'a acil iniş yapan uçaktaki korku dolu anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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