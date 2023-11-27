Ankara- Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcular korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ'dan karayolu ile Diyarbakır'a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde yolcuların "Bismillahirrahmanirrahim" dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.
Son Dakika › Yaşam › Elazığ'a acil iniş yapan uçaktaki korku dolu anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika