Eski İngiliz Futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski İngiliz Futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

Eski İngiliz Futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde birçok şampiyonluk yaşamıştı.

15.06.2024 13:19
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Bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu, 2 hafta önce ciddi bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmış ancak hastalığı açıklanmamıştı.

HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Ünlü futbolcunun ölüm haberinden sonra Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski forvet oyuncumuz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor'un X hesabından yapılan paylaşımda da "1998-1999 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Kevin Campbell'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kevin Campbell, kulübümüz için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir değerdi. Onun sahadaki performansı ve Trabzonspor'umuza kattığı enerji, taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında, başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti

18 MAÇTA 5 GOL

Campbell, Arsenal forması giydiği dönemde lig, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. 1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.

Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti
Eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eski İngiliz Futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti - Son Dakika

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