Anahtar Parti\'den Bayrak ve Vatan Vurgusu

PARTİSİNİN bayrak ve vatan konusunda net bir duruşa sahip olduğunu söyleyen Anahtar Parti Kadıköy İlçe Başkanı Hakan Alsaç, "Anahtar Parti olarak hiçbir kavramı kendimize kalkan yapmıyoruz. Bayrağıyla, vatanıyla sorunu olmayan; dinlere, insan haklarına ve hayvan haklarına saygılı; kendini bu topraklara ait hisseden tüm vatandaşlarımızı aramıza bekliyoruz. Vatan ve bayrak bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

İlçede yaptıkları saha ziyaretlerini anlatan ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Anahtar Parti Kadıköy İlçe Başkanı Hakan Alsaç, "Saha ziyaretlerimizde Kadıköy'de vatandaşlarımızla genellikle sorunları konuşmak istiyoruz. Kadıköy'e baktığımızda bugün ciddi bir kentsel dönüşüm süreci yaşanıyor. Ancak bazı sitelerin belediyeden almaları gereken hakları alamadıklarını görüyoruz" diye konuştu.

'BAZI MAHALLELER ADETA UNUTULMUŞ DURUMDA'

Alsaç, "Bu konuda hukuki problemler mevcut. İmar açısından baktığımızda Kadıköy'de bir düzen olmadığını görüyoruz. Yan yana binalara baktığınızda biri altı katlıyken yanında on iki katlı bir bina görebiliyorsunuz. Kaldırımlarda yürümek istediğinizde bazı mahalleler çok düzenliyken, bazı mahalleler adeta unutulmuş durumda. Belediyenin Bağdat Caddesi'ne verdiği hizmeti maalesef Hasanpaşa ve Fikirtepe mahallelerinde göremiyoruz. Bunlar bizim sahada birebir gözlemlediğimiz sorunlar. Ancak esnafla ya da vatandaşla belediyeyle ilgili problemleri konuşmak istediğimizde konu dönüp dolaşıp genel sorunlara geliyor. Çünkü bugün Türkiye'de ciddi bir ekonomik problem var. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor" diye konuştu.

Alsaç, "Bakın, anayasa devletle halk arasında yapılan bir sözleşmedir. Devlet der ki; 'ben sizin güvenliğinizi sağlayacağım, eğitiminizi vereceğim, sağlığınızı karşılayacağım, belediye ve temizlik hizmetlerini sunacağım'. Bunun karşılığında da vatandaştan vergi ödemesini ister. Şimdi vatandaş olarak soruyorum; vergimi ödüyor muyum? Evet. Peki bu hizmetlerin hangisini tam anlamıyla alabiliyorum? İşte vatandaş şu anda bunu sorguluyor. İnsanlarımız artık rahatlamak istiyor. Aklıselim düşünmek istiyor. Bugün bazı evlerde anne babalar, çocukları uyuşturucu bağımlısı olduğu için odasının kapısını kilitlemek zorunda kalıyor. Bu sadece başka şehirlerde değil, Kadıköy'de de yaşanıyor. Burada da çeteler var. Esnafın en büyük sorunlarından biri de bu" ifadelerini kullandı.

Alsaç, "Hukuk ve adalet problemi var. Adalet yoksa bunların hiçbirini düzeltemezsiniz. Liyakatsiz birini göreve getirdiğinizde o kişi sadece sadakat gösterir. Üstünün dediğini yapar, alttan gelen liyakatli insanların önünü keser. Kendisi de uzun süre kalamayacağını bildiği için 'cebimi doldurayım' anlayışıyla hareket eder. Bunun ülkeye verdiği zarar çok büyüktür. Bugün televizyonlara bakıyoruz: Bir tarafta iktidar yanlısı kanallar muhalefete saldırıyor, diğer tarafta muhalefet iktidara saldırıyor. Milletin gerçek derdini konuşan yok. İnsanlar açlıkla terbiye ediliyor. Okula aç giden öğrenciler var. Doğalgaz yakamayan emekliler var, evlerinde kat kat giyinerek oturuyorlar. Ülkenin durumu maalesef bu. Yapılması gereken çok net; liyakatli kadroların iş başına gelmesi, adaletin yeniden sağlanması ve insanlara güven verilmesi. Çünkü bugün kimsenin ekonomiye, devlete, siyasete güveni kalmamış durumda" dedi.

'HİÇBİR KAVRAMI KENDİMİZE KALKAN YAPMIYORUZ'

Alsaç, "22 yıllık kurumsal hayatım var. Dedim ki; buradaki tecrübemi siyasete aktaracağım. Bu benim için bir vatan görevidir. Bu bakış açısıyla buradaysam, herkesin de bu sorumlulukla gelmesini istiyorum. Biz Anahtar Parti olarak hiçbir kavramı kendimize kalkan yapmıyoruz. Bayrağıyla, vatanıyla sorunu olmayan; dinlere, insan haklarına ve hayvan haklarına saygılı; kendini bu topraklara ait hisseden tüm vatandaşlarımızı aramıza bekliyoruz. Vatan ve bayrak bizim kırmızı çizgimizdir. Geçtiğimiz günlerde Nusaybin'de yaşanan bayrak yakma olayı ilk değil, daha önce de yaşandı. Ancak özellikle gençlerin verdiği tepki umut vericiydi. Nusaybin'de arkadaşlarım var, kendileriyle görüştüm. Çarşı tamamen Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Bir iki provokatörün yaptığı hadsizliği bütün bir halkla özdeşleştiremeyiz. Nusaybin halkının büyük çoğunluğu vatanına ve bayrağına bağlı insanlardan oluşuyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE VATANDAŞLARININ BAŞARABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

Anahtar Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı Siyasi İşler Başkanı Recep Cengiz ise "Hem esnaf hem de ticaretin içinde uzun yıllardır yer aldığımız için, insanların hayata bakış açılarını yakından gözlemleme imkanımız oluyor. Halkın içinde olduğumuz için bunu çok iyi görüyoruz. Biz halktan şunu istiyoruz, insanlarımızdan şunu talep ediyoruz; biraz samimiyet, biraz da iyi niyet. Çok az bir samimi niyetle yola çıktığımızda, inanın Türkiye vatandaşlarının başarabileceği çok şey var. Biz, dünyada sesi olan, ekonomik gücü bulunan ve insan olarak duruşunu net bir şekilde ortaya koyabilen bir topluluğuz" ifadelerini kullandı.