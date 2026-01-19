Anahtar Parti Heyetinden Denizli\'ye çıkartma

Anahtar Parti (A Parti) üst düzey yönetim kadrosu, Denizli teşkilatı ile birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı saha programıyla vatandaşın nabzını tuttu. Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver öncülüğündeki heyet, şehit ailesi ziyaretinden esnaf buluşmalarına kadar önemli temaslarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Merkez Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Av. Yusuf Ergin, MYK Üyesi Ekrem Şentürk, MYK Üyesi Bilgehan Bayramoğlu, Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan ve Denizli teşkilatı ile birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı saha programıyla vatandaşın nabzını tuttu.

Manevi ziyaret ve esnaf buluşması

Programın en duygusal anları, aziz şehidimiz Doğan Acar'ın ailesine yapılan ziyarette yaşandı. Şehit ailesinin hayır dualarını alan heyet, ardından Karahayıt Mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın ekonomik beklentilerini ve iş insanlarının yaşadığı sektörel sıkıntıları yerinde dinleyen heyet, çözüm önerileri üzerine notlar aldı.

"Gazilerimiz kırmızı çizgimizdir"

Heyetin bir sonraki durağı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi oldu. Vatan savunmasında canını ortaya koyan gazilerin sorunlarını tek tek dinleyen A Parti temsilcileri, gazilerin haklarının ve hatıralarının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı. Terör örgütü lideriyle yapılabilecek herhangi bir müzakere ihtimaline sert tepki gösteren Tanrıöver, bu tür girişimlerin sonuçsuz kalacağını belirtti. Türkiye'yi bölmek isteyen odaklarla "yeni bir çözüm yolu" arayışına girilmesini "beyhude bir çaba" olarak nitelendiren sözcü, çözümün ancak milletin ferasetinde olduğunu ifade etti.

"Sizin sesiniz olacağız"

İl Başkanlığı binasında düzenlenen teşkilat toplantısında; Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver, Kurucular Kurulu Üyesi Av. Yusuf Ergin, MYK Üyeleri Ekrem Şentürk ve Bilgehan Bayramoğlu partililere seslendi.

"Liyakatli kadrolarla yola çıktık"

Anahtar Parti (A Parti) Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Yusuf Ergin konuşmasına Denizli İl Başkanı Hakan Başkan'a misafirperverliği için teşekkür ederek başlayan Ergin, partinin 28 Ekim tarihinde Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun "kıymetli itirazı" üzerine kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'nin geçmişte "şöhretli" ancak sonuç üretemeyen kadrolar tarafından yönetildiğini savunan Ergin, şunları söyledi: "Bu memleketi liyakatli de olsa sadece şöhretli insanlar yönetti ama memleketimizin geldiği durum ortada. Biz, liyakatli ve şöhret peşinde koşmayan bir kadroyla yola çıktık. Çok şükür, bir yılın sonunda bu mayanın tuttuğunu görüyoruz. Girdiğimiz her ortamda milletimizin teveccühü bunu açıkça gösteriyor."

"Seçime az kaldı, omuz omuza vereceğiz"

Seçim sürecine az bir zaman kaldığına dikkat çeken Avukat Yusuf Ergin, teşkilatların uyum içinde çalışmasının kritik önemde olduğunu belirtti. Denizli özelinde teşkilatlanma çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Ergin, "İnşallah hep birlikte, uyum içerisinde ve birbirimize omuz vererek bu yükü daha da hafifleteceğiz. Yolumuz uzun, zorumuz kolay olsun." dedi.

"Sadece bir parti değil, bir çözüm kapısıyız"

Anahtar Parti (A Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ekrem Şentürk konuşmasında Türkiye'nin mevcut siyasi tablosuna yönelik eleştirilerde bulunurken, A Parti'nin bir "itiraz hareketi" olarak doğduğunu vurguladı. Konuşmasına Denizli teşkilatının heyecanını selamlayarak başlayan Şentürk, partinin kuruluş felsefesinin temelinde halkın taleplerinin yattığını belirtti. Siyasetin tıkanmış noktalarına çözüm üretmek için yola çıktıklarını ifade eden Şentürk, şu açıklamalarda bulundu: "Bizler, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun önderliğinde, milletimizin liyakat ve adalet arayışına yanıt vermek için buradayız. Denizli'de gördüğümüz bu ilgi, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Milletimiz artık boş sözler değil, mutfağındaki yangını söndürecek, evlatlarının geleceğini garanti altına alacak somut adımlar bekliyor"dedi. Ekrem Şentürk, Denizli İl Başkanı ve yönetiminin kısa sürede ulaştığı başarıya dikkat çekerek, teşkilatın diri tutulmasının önemine değindi. "Masa başında değil, sahada; vatandaşın sofrasında, esnafın dükkanında olacağız" diyen Şentürk, A Parti'nin seçimlere kadar her bir vatandaşın kapısını çalacağını ifade etti. Denizli halkına gösterdikleri samimiyet için teşekkür eden Şentürk, "Anahtar elimizde, milletimizle birlikte kapıları açmaya geliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Denizli teşkilatına övgü

Denizli'deki il ve ilçe teşkilatlarının kısa sürede gösterdiği performanstan memnuniyet duyduklarını dile getiren MYK üyesi Bilgehan Bayramoğlu, yerel dinamiklerin partinin genel başarısındaki rolüne dikkat çekti. Denizli halkının misafirperverliğine ve partiye olan ilgisine teşekkür ederek, sahadaki çalışmaların artarak devam edeceğini müjdeledi.

A Parti Denizli İl Başkanı Hakan Başkan: "Milletimizin geleceği için sorumluluk alıyoruz"

Anahtar Parti (A Parti) Denizli İl Başkanı Hakan Başkan, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında yerel ve genel siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan, Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte çözümün liyakatli kadrolarda olduğunu vurguladı.

"Siyaset değil, memleket meselesi"

Konuşmasında partinin kuruluş amacına değinen Başkan Hakan Saruhan, siyaseti sadece bir makam yarışı olarak görmediklerini belirtti. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal beklentilerine karşılık verecek yeni bir soluğa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Saruhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim derdimiz koltuk değil, milletimizin refahıdır. Denizli'den yaktığımız bu meşale, Türkiye'nin dört bir yanını aydınlatacak bir liyakat hareketidir. Halkımızın sesini duyuyor, onların taleplerini siyasetimizin merkezine koyuyoruz." Denizli özelindeki çalışmalara da değinen Başkan, kısa sürede şehrin tüm ilçelerinde güçlü bir yapılanma kurduklarını ifade etti. Vatandaşların partiye olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Hakan Başkan, "Sahadayız, halkımızla iç içeyiz. Denizli'nin sorunlarını da, bu sorunların çözüm yollarını da çok iyi biliyoruz" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Toplantının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Hakan Başkan, tüm Denizli halkını partinin çatısı altında toplanmaya davet etti. Siyasi ayrışmaların ötesinde, ortak paydanın Türkiye olduğunu hatırlatan Başkan, teşkilat mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. - DENİZLİ