Son Dakika Haberleri: Anahtarsız Çalışma Sistemi Bulunan Yüzlerce Araçta Çalınma Riski
BBC

Anahtarsız Çalışma Sistemi Bulunan Yüzlerce Araçta Çalınma Riski

1 saat önce

İngiltere'de yeni bir araştıma yüzlerce anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracın çalınma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'de yeni bir araştıma yüzlerce anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracın çalınma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Türketici grubu Which? dergisinin araştırmasına göre en büyük risk altındaki markalar Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai ve Ford Focus.

Hırsızlar giderek daha fazla anahtarsız çalışma sistemi bulunan araçları hedefliyor ve belli teknolojiler kullanarak sistemi etkisiz hale getirebiliyor.

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) da 237 anahtarsız giriş ve çalışma sistemi bulunan aracı test ettiklerini sadece üçü hariç diğer bütün araçların bu risk altında olduğunu duyurdu.

Bu üç marka arasında Discovery, Range Rover, ve 2018 Jaguar i-Pace var.

Which? dergisi editörü Harry Rose açıklamasında "Araba hırsızları bir kaç yıldır anahtarsız araçları çalıyor ama üreticiler bu çalınmalara yol açan yeni modeller üretiyorlar. Böylelikle çalınacak daha fazla araç piyasaya çıkmış oluyor" dedi.




Yeni araçlar anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile üretiliyor. Bu sistem araç sahibinin araca yakın bir noktadan sensörle kapıları açmasına ve anahtarsız aracı başlatmasına olanak sağlıyor. İngiltere'de 106 bin araç çalındı

Özel cihazlar kullanan hırsızlar da araca bu yolla girerek çalabiliyor.

2018'in Mart ayına kadar İngiltere'de 2009 yılından bu yana 106 bin araç çalındı.

İngiltere'nin Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği Başkanı Mike Hawes "'endüstrinin bu suçları çok ciddiye aldığını ve yeni araçların hiç olmadığı kadar güvenli olduğunu' söyledi.

Hawes "Suçlular araç çalmak için her zaman yeni yollar bulacak. Bu hiç bitmeyen bir savaş. Üreticiler çok daha karmaşık güvenlik özellikleri için yatırıma milyarlar harcıyor. Araçları çalmayı sağlayan cihazların açıktan satışının durdurulması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:02 

Ford Fiesta, Araç, İngiltere, Dünya
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