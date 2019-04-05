Son Dakika Haberleri: Anamur Belediye Başkan Yardımcıları Atandı

Anamur Belediye Başkan Yardımcıları Atandı

1 saat önce

Anamur Belediye Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Çetin ve Türkan Kasapoğlu atandı.

Anamur Belediye Başkan Yardımcıları Atandı, System.String[]
Anamur Belediye Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Çetin ve Türkan Kasapoğlu atandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın onayıyla ataması yapılan Ahmet Çetin ve Türkan Kasapoğlu, başkan yardımcılığı görevine başladı.

Meclis üyeleri arasından ataması yapılan Çetin ve Kasapoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı olarak Mahmut Kara ve Mehmet Tuğrul da görev yapıyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Hidayet Kılınç, Ahmet Çetin, Anamur, Politika
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