Anamur Belediye Başkan Yardımcıları Atandı
1 saat önce
Anamur Belediye Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Çetin ve Türkan Kasapoğlu atandı.
Anamur
Belediye Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Çetin
ve Türkan Kasapoğlu atandı.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç
'ın onayıyla ataması yapılan Ahmet Çetin ve Türkan Kasapoğlu, başkan yardımcılığı görevine başladı.
Meclis üyeleri arasından ataması yapılan Çetin ve Kasapoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı olarak Mahmut Kara
ve Mehmet Tuğrul
da görev yapıyor. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:25 Kaynak: İHA
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