Anamur'da piknik alanı ücretsiz kullanılabilecek - Son Dakika
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Anamur'da piknik alanı ücretsiz kullanılabilecek

25.02.2022 15:28
Anamur'da piknik alanı ücretsiz kullanılabilecek

Anamur ilçesindeki Pullu Tabiat Parkı'nın batı bölümündeki piknik alanını vatandaşlar ücretsiz kullanabilecek.

Anamur ilçesindeki Pullu Tabiat Parkı'nın batı bölümündeki piknik alanını vatandaşlar ücretsiz kullanabilecek.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Pullu Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılınç, 29 yıllığına kiralanan parkta 3 yıl içerisinde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, Pullu Tabiat Parkı'nın batı bölümünü vatandaşların ücretsiz kullanabileceğini kaydetti.??????????????

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Hidayet Kılınç, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da piknik alanı ücretsiz kullanılabilecek - Son Dakika


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