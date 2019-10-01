Son Dakika Haberleri: Anaokulunda şiddet iddialarına soruşturma
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Anaokulunda şiddet iddialarına soruşturma

11 dakika önce

İzmir'de özel bir anaokulda öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anaokulunda şiddet iddialarına soruşturma, System.String[]

İzmir'de özel bir anaokulda öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir ilçesinde yaşayan bir veli, özel bir anaokulunda eğitim alan çocuğuna okulda şiddet uygulandığı iddiasıyla polise başvurdu.

Daha sonra 2 veli de benzer konudan şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başvuru üzerine okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İddialar üzerine savcılık tarafından soruşturma ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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