Anap'lılardan Başkan Yaşar'a Tam Destek

ANAP'lılar tekrar Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olan Fethi Yaşar 'a makamında destek ziyaretinde bulundu. Anavatan Partisi eski İdare Amiri Mehmet Açıkgöz , ANAP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vesile Şanalan, Yenimahalle İlçe Başkanı Vahap Demirdağ ve çok sayıda üyenin bulunduğu ziyarette konuklar, Yenimahalle'nin Başkan Yaşar'la geliştiğini dile getirerek oyumuz size mesajı verdi."Harcadığım her kuruşun hesabını veririm""Belediye Başkanlığı siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Benim işim sizlere hizmet" diyen Yaşar, "Bugün Türkiye 'nin en güçlü belediyesi Yenimahalle'dir. Bunu ben değil belediyemizin önünde dalgalanan ISO 9000 bayrağı söylüyor" diye konuştu.Yenimahalle'nin sorunlarını bildiği için başarılı olduğunu da sözlerine ekleyen Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de yakaladığımız başarının altında ilçemi iyi tanıyor olmam yatıyor. 60 yıldır Yenimahalle'de yaşıyorum. İlçemizin her sokağını karış karış biliyorum. Hangi mahalleye ne yapılması gerektiğini biliyorum. Sorununu biliyorum, insanını biliyorum. Kaynaklarımızı verimli kullanıyorum, harcadığım her kuruşun hesabını veririm, sizlerin parasını sizlere harcıyorum" dedi."Herkes elini vicdanına koysun"Yenimahalle'de yaşayan ANAP'lıların ilçede yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Açıkgöz ise "Yenimahalle'nin bugün geldiği noktada herkes elini vicdanına koysun. Büyük fark var. Yenimahalle'nin bugün çehresi değişti, modernleşti. Oturmak için en çok tercih edilen bölgelerden oldu. Halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile çalışan Fethi Başkan ile yola devam kararı aldık. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi. - ANKARA