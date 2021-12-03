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Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması kanununun iptal istemini reddetti - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması kanununun iptal istemini reddetti

03.12.2021 10:47
Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması kanununun iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun yok hükmünde olduğunun tespiti, aksi halde iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açılan davanın reddine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun yok hükmünde olduğunun tespiti, aksi halde iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açılan davanın reddine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, eylemli içtüzük değişikliği niteliğindeki işlemlere dayanılarak görüşülüp kabul edilen kanunun yok hükmünde olduğunun tespiti, aksi takdirde iptal edilmesi ve yürürlüğün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Yüksek Mahkeme, davayı oy birliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesinin kararında kanun koyma, değiştirme ve kaldırmanın TBMM'nin görev ve yetkileri arasında olduğu, bir kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin de kanunun varlık kazanması için gerekli ve yeterli olacağı, bu nedenle yokluğu isteminin reddedildiği belirtildi.

İptal isteminin reddine ilişkin değerlendirmede ise Anayasa'nın 148. maddesinde, T??M Genel Kurulu tarafından yapılan son oylamadan önce yapılan şekil bozukluklarının iptale neden olamayacağı hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

TBMM'nin bütün işlerinde üye tamsayısının en az 3'te biri olan 200 milletvekiliyle toplanması, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar vermesi ve karar yeter sayısının hiçbir şekilde üye tamsayısının 4'te biri olan 151 milletvekilinden az olmaması gerektiği anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Kanunun görüşülmesine ilişkin TBMM Genel Kurul tutanaklarının incelenmesinden Kanun'un tümü üzerindeki oylamanın işaretle oylama yöntemiyle yapıldığı anlaşılmaktadır. İşaretle oylama sonucunun rakamsal olarak belirlenmeyip İçtüzük'ün 141. maddesi uyarınca oturumu yöneten Başkan tarafından Genel Kurula 'kabul edilmiştir' veya 'kabul edilmemiştir' denilmek suretiyle ilan edilmesi karşısında, Kanun'un kabul edildiği oylaması sırasında toplantı ve karar yeter sayısının varlığı konusunda Başkanlık Divanınca tereddüde düşülmediği gibi herhangi bir milletvekili tarafından yeter sayının bulunmadığı yönünde bir itirazın da ileri sürülmediği gözetildiğinde son oylamanın Anayasa'nın 96. maddesinde öngörülen çoğunlukla yapıldığının kabulü gerekir."

Anayasa'nın 148. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca şekil denetiminin son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususuyla sınırlı olması nedeniyle yalnızca son oylama çoğunluğuyla ilgili bir denetim yapıldığı kaydedilen kararda, "Son oylamasının Anayasa'da öngörülen çoğunlukla yapıldığı açık olan kanun, Anayasa'nın 96. maddesine aykırı değildir, iptal talebinin reddi gerekir." ifadesi kullanıldı.

Kararda, iptal talebi reddedildiğinden yürürlüğün durdurulması talebinin de reddedildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması kanununun iptal istemini reddetti - Son Dakika


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