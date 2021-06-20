Üye Girişi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yarın yapacak - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yarın yapacak

20.06.2021 09:54
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yarın yapacak, System.String[]

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

Yüksek Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak AYM'ye gönderilmişti.

Görevlendirilen raportörün ilk incelemeye ilişkin iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlamasının ardından heyet, yarın saat 10.00'da davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10'unun oyçokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yarın yapacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını 09:53 Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı 09:36 Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı 09:29 Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı
Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı 09:24 Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim 09:16 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim

Son Dakika Haberleri
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:11 İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler ortaya çıktı: Alkol, tütün ve esrar
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
09:48 Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı
09:47 Şaşkına düşüren olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti
09:15 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim
09:15 Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü         
10:40
Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi         
10:19
Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var         
10:06
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı         
09:46
Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı         
09:31
Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor         
09:27
3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi 3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi         
09:23
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 10:50:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi yarın yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement