Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi

Buna göre, Merkez Partinin 2014 ve 2015, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisinin 2014 ile 2015, Hak ve Eşitlik Partisinin 2016, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2015, Millet Partisinin 2015 ve 2016, Vatan Partisinin 2015 ve 2016, Hür Dava Partisinin 2016, Genç Partinin 2016 ve 2017, Cihan Partisinin 2016, Önce İnsan Partisinin 2016, Demokrat Partinin 2016, Halkın Yükselişi Partisinin 2016, Emek Partisinin 2016, Emekçi Hareket Partisinin 2016 ve 2017, Bağımsız Cumhuriyet Partisinin 2016, İşçi Kardeşliği Partisinin 2016, Kürdistan Özgürlük Partisinin 2016, Türkiye Komünist Hareketi Partisinin 2016, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin 2016 ile Kadın Partisinin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Genç Anadolu Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 132 bin 180 lira 56 kuruş gelir, 216 bin 113 lira gider olmak üzere toplam 348 bin 293 lira 56 kuruş karşılığı parti mal varlığının Siyasi Partiler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hazineye irat kaydedilmesine, bunun dışında kalan bölümün ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu sonucuna ulaşıldı.

Ayrıca Hak ve Eşitlik Partisinin 2015 kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan toplam 6 bin 190 lira 6 kuruş gider karşılığı mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, bunun dışında kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Devrimci İşçi Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, kanuna uygun olmayan 471 lira 91 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna karar verildi.

Halkların Demokrat Partisinin (HDP) 2015 yılı kesin hesabının incelenmesinde, kanuna uygun olmayan 9 bin 403 lira 65 kuruş gelir, 20 bin lira gider olmak üzere toplam 29 bin 403 lira 65 kuruş parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, bunlar dışındaki bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğu, Türk vatandaşı olmayan bir kişinin yaptığı bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2018, Güçlenen Türkiye Partisinin 2016 yılı hesabı incelemesinde, bilgilerin süresinde verilmediği, mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Parti Genel Merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2018, Güçlenen Türkiye Partisinin 2016 yılı hesabı kabul edilmedi.

Parti genel merkez defterlerini ibraz etmeyen Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son Dakika

17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 10:41 Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi 10:32 Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 00:23 Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
16:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]