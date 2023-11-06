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Arda şans bulamadı! Real Madrid kendi sahasında 2 puan bıraktı - Son Dakika

Arda şans bulamadı! Real Madrid kendi sahasında 2 puan bıraktı

Son Güncelleme: 06.11.2023 01:19

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında kendi evinde Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Yıldız futbolcu Arda Güler ise ilk kez kadroya alındığı maçta forma şansı bulamadı.

La Liga'nın12. haftasında Real Madrid sahasında kozlarını paylaştığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

ANCELOTTI ARDA'YA ŞANS VERMEDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. Genç yeteneğe Ancelotti'nin ilk kez forma şansı vermesi bekleniyordu fakat Arda oyuna alınmadı.

Ancelotti'nin Arda'ya forma şansı vermediği maçta Real Madrid 2 puan bıraktı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Real Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 29'a yükseltirken liderliği Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e yükseltti. Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Valencia'yı ağırlarken, Rayo Vallecano da sahasında Girona'yı ağırlayacak.

Ancelotti'nin Arda'ya forma şansı vermediği maçta Real Madrid 2 puan bıraktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Rayo Vallecano, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Arda şans bulamadı! Real Madrid kendi sahasında 2 puan bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda şans bulamadı! Real Madrid kendi sahasında 2 puan bıraktı - Son Dakika
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