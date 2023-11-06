La Liga'nın12. haftasında Real Madrid sahasında kozlarını paylaştığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. Genç yeteneğe Ancelotti'nin ilk kez forma şansı vermesi bekleniyordu fakat Arda oyuna alınmadı.
Real Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 29'a yükseltirken liderliği Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e yükseltti. Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Valencia'yı ağırlarken, Rayo Vallecano da sahasında Girona'yı ağırlayacak.
Son Dakika › Futbol › Arda şans bulamadı! Real Madrid kendi sahasında 2 puan bıraktı - Son Dakika