Andrey Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı
4 dakika önce
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:30
Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı
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