Son Dakika Haberleri: Andrey Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Andrey Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

4 dakika önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Andrey Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı, System.String[]
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:30 

Ekonomi
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