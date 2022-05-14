Android 12 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi! - Son Dakika
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Android 12 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi!

14.05.2022 20:26
Android 12 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi!

Xiaomi, Android 12 dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı.

Xiaomi, güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, son zamanlarda daha çok giriş ve orta segment modellerini güncellerken, diğer taraftan Android 11 ile piyasaya sürdüğü üst segment cihazlarını da Android 12'ye geçiriyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha Android 12 güncellemesi aldı.

Bu nasıl fiyat? Xiaomi 12 kutusundan çıkıyor!

Xiaomi 12X, Android 12 güncellemesi aldı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 12 serisinin uygun fiyatlı 12X modeli, Android 12 güncellemesi aldı. Bilindiği üzere cihaz, serinin diğer üyelerinin aksine kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 sürümüyle çıkmıştı. Xiaomi bu kapsamda bir süre önce Avrupa ROM'u çalıştıran modeller için güncellemeyi yayınladı.

Android 12 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi!

Android 12 güncellemesi, V13.0.2.0.SLDEUXM yapı numarasına sahip ve 3,1 GB boyutunda. Ayrıca Nisan 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. Son olarak yeni sürümün ilk etapta mi Pilot kullanıcılarına geldiğini, herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi 12X teknik özellikleri

İşletim sistemiAndroid 12, MIUI 13İşlemciQualcomm Snapdragon 870 5G

Adreno 650 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+

419 Ppı, 2400×1080 AMOLED,

1100 nit parlaklık, DisplayMate A+,

Delta E= 0.59, JNCD= 0.61,

DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği,

Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum),

50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum),

10W ters kablosuz şarj

Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera,

1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı,

5 Megapiksel Makro lens,

32 Megapiksel özçekim

8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 176 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps,

Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği,

Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, mavi, pembe

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi! Xiaomi'den iki modele daha MIUI 13 güncellemesi!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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