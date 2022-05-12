Android 13 alacak ilk katlanabilir ekranlı telefon belli oldu! - Son Dakika
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Android 13 alacak ilk katlanabilir ekranlı telefon belli oldu!

12.05.2022 14:26
Android 13 alacak ilk katlanabilir ekranlı telefon belli oldu!

Daha büyük ve özellikle katlanabilir ekranlar çin Android 12L'yi temel alan Android 13 sürümünün ilk katlanabilir üyesi belli oldu.

Google, I/O 2022 etkinliği ile Android 13 sürümünü tanıttım. İşletim sisteminin yeni nesli ile birçok yeni özellik tanıtılırken, daha büyük ve katlanabilir ekranlar için de çeşitli geliştirmeler mevcut. Anroid 12L üzerinde geliştirilen Android 13'e sahip olacak ilk katlanabilir ekranlı telefon da belli oldu.

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Android 13, Oppo Find N'ye geliyor!

Oppo Find N, Anroid 13'e kavuşacak ilk katlanabilir telefon oldu. Katlanabilir telefonda Android 13, Find X5 Pro'dakine benzer bir görünümle karşımıza çıkıyor. Nisan ayı sonlarında Pixel telefonlarla birlikte piyasaya sürülen Android 13 Beta'yı temel alan işletim sisteminde Oppo'nun da bazı değişikliklere yer verdiğini görüyoruz.

Android 13 alacak ilk katlanabilir ekranlı telefon belli oldu!

Burada dikkat çeken ilk detay, katlanabilir bir akıllı telefon için Android 13 yapısının ilk kez kullanıma sunulması oluyor. Samsung henüz herhangi bir Android 13 önizlemesi yayınlamadı ve Galaxy Z Fold 3 için de bu güncelleme beklenmiyor.

Ne yazık ki bu, çoğu kişinin erişebileceği bir önizleme değil. Oppo, Find N için Android 13 önizlemesini yalnızca Find N'nin satıldığı tek ülke olan Çin'deki "sertifikalı" geliştiricilerin kullanımına sunuyor. Birçok gizli bilginin yer aldığı "sertifikalı" geliştirme sürecinin detaylarını ise henüz bilmiyoruz. Neyse ki Oppo ilerleyen günlerde beta programını genişletecek.

Android 13 alacak ilk katlanabilir ekranlı telefon belli oldu!

Uzun bir geliştirme sürecinden sonra Oppo, geçtiğimiz yılların sonlarında katlanabilir ekranlı Find N modelini tanıttı. Çin'de satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen akıllı telefona ilgi oldukça yoğundu. Özellikleriyle de dikkat çeken model, Android 13 alacak olmasıyla da öne çıkıyor.

OPPO Find N teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888Ekran: 5.49 inç dış ekran, 7.1 inç iç ekran, 1000 nit maksimum parlaklık, 120Hz desteği, AMOLEDKamera: 50 Megapiksel ana kamera, 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 13 Megapiksel telefoto kamera, 32 Megapiksel öz çekim kamerasıRAM ve depolama: 8 GB/12 GB RAM, 256 GB/512 GB depolamaİşletim sistemi: Android 11, ColorOS 12Batarya: 33W SUPERVOOC hızlı şarj, 4.500 mAh

Peki siz Oppo Find N ve Android 13 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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