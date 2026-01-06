ANFAŞ Fuarları Antalya'da Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ANFAŞ Fuarları Antalya'da Buluştu

ANFAŞ Fuarları Antalya\'da Buluştu
06.01.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama ile 32. Gıda ve İçecek fuarları Antalya'da açıldı.

36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (ANFAŞ Hotel Equipment) ile 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (ANFAŞ Food Product) fuarları, sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturdu.

ANFAŞ ve TT Global Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen iki fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, AA muhabirine, Türkiye'nin en köklü iki fuarını bu yıl tek çatı altında topladıklarını söyledi.

Antalya'nın turizmde bir marka şehir olduğunu belirten Arslan, böyle fuarların da Antalya'ya yakıştığını ifade etti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların aradığı tüm ihtiyaçlarını fuarlarda bulabileceğini dile getiren Arslan, "250'den fazla katılımcı firma mevcut, 40 ülkeden 850 yabancı ziyaretçi ağırlıyoruz. 4 gün boyunca 30 binden fazla profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Firmalar burada kendi ürünlerini sergiliyorlar. 3-4 ay sonra sezon açılıyor. Otel, kafe veya restoran işletmecileri ihtiyaçlarını burada rahatlıkla bulabilecekler." dedi.

Arslan, endüstriyel mutfak ve konaklama ekipmanlarından iç tasarım çözümlerine, gıda ve içecek ürünlerinden soğuk zincir, lojistik ve ambalaj teknolojilerine kadar tüm tedarik zincirini tek bir ortak platformda buluşturduklarını kaydetti.

Bu organizasyonların sektörlere önemli katkı sunduğunu dile getiren Arslan, fuarlarla ulusal ve uluslararası satın almacılar, yatırımcılar, otel ve restoran zincirleri ile tedarikçiler arasında güçlü ticari köprüler kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Batı Bölgeler Satış Müdürü Eray Songür de her yıl fuara katıldıklarını ve verimli bulduklarını söyledi.

Fuarda kendi ürünlerini tanıttıklarını anlatan Songür, fuarları sektör açısından olumlu ve kıymetli bulduklarını ifade etti.

Fuarlar, 9 Ocak'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANFAŞ Fuarları Antalya'da Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:52:18. #7.11#
SON DAKİKA: ANFAŞ Fuarları Antalya'da Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.