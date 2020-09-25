Anız yangına zamanında müdahale - Son Dakika

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri Kuzey Çevreyolu Çamköy mevkiinde çıkan anız yangınına zamanında müdahale etti. Zabıta ekiplerinin fark ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetim çalışmaları sırasında Kuzey Çevreyolu Çamköy mevkiinde çıkan anız yangının fark etti. İtfaiye ekipleri gelen ihbar üzerine hemen olay yerine giderek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının geniş alana yayılmadan söndürülmesi teselli olurken İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anız yangınlarının tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Yetkililer, "Bahçe temizleme çalışmalarının yangına neden olacak risklerden uzak şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Sonbahar ayları ile birlikte kuruyan otlar kısa sürede tutuşarak yanıyor. Çıkan yangında sadece kuruyan otlar değil bir çok canlı da yanarak telef olmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerinde bulundular. - DÜZCE